Разберите предложение по вопросам She must ciose the window
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Разберите предложение по вопросам She must ciose the window
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She must close the window - она должна закрыть окну - [ол терезені жабуы тиіс] 1.Who must close the window? 2. What do she should?
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