Решить уравнение а+2=11 11-а=2. а-2=9
Математика
Решить уравнение а+2=11 11-а=2. а-2=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+2=11 a=11-2 a=9 11-a=2 a=11-2 a=9 a-2=9 a=9+2 a=11
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