Составь предложения с однородными членами весело, дружно; дождливый, ненастный; с??лнце, месяц; объединяться, сражаться; гипопотам, горилла
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Составь предложения с однородными членами весело, дружно; дождливый, ненастный; с??лнце, месяц; объединяться, сражаться; гипопотам, горилла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы играли с друзьями очень весело и дружно. Сегодня день дождливый и ненастный. На асфальте мелками они нарисовали солнце, месяц и цветы. На войне главное объединяться и сражаться. В зоопарке есть гиппопотам, горилла.
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