Составь предложения с однородными членами весело, дружно; дождливый, ненастный; с??лнце, месяц; объединяться, сражаться; гипопотам, горилла

Гость: Гость:

Мы играли с друзьями очень весело и дружно. Сегодня день дождливый и ненастный. На асфальте мелками они нарисовали солнце, месяц и цветы. На войне главное объединяться и сражаться. В зоопарке есть гиппопотам, горилла.