2x+x+2x•6=105 пж решити

Математика
2x+x+2x•6=105 пж решити
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+2х*6=105 2x+x+12x=105 15x=105 x=105:15 x=7 Ответ:7. Пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)
Ответить
Английский язык
Разберите предложение по вопросам She must ciose the window
Ответить
Математика
Решить уравнение а+2=11 11-а=2. а-2=9
Ответить
Математика
Последовательность чисел строится по следующему закону.. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увели...
Ответить
Математика
А+2=11 помогите пожалуйста
Ответить