2x+x+2x•6=105 пж решити
Математика
2x+x+2x•6=105 пж решити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+2х*6=105 2x+x+12x=105 15x=105 x=105:15 x=7 Ответ:7. Пожалуйста
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