То что размещается в интернете воспринимается как данность. А)относительная ист??на Б)абсолютная истина В)ложь Г)альтернатива

Информатика

То что размещается в интернете воспринимается как данность. А)относительная ист??на Б)абсолютная истина В)ложь Г)альтернатива

Автор: Гость