То что размещается в интернете воспринимается как данность. А)относительная ист??на Б)абсолютная истина В)ложь Г)альтернатива
Информатика
То что размещается в интернете воспринимается как данность. А)относительная ист??на Б)абсолютная истина В)ложь Г)альтернатива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альтернатива думаю это
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