Точка 0- Центр квадрата ABCD. Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках A, B, C, D, O, сумма которых равна нулевому вектору. Обьясните свой ответ.

Математика

Точка 0- Центр квадрата ABCD. Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках A, B, C, D, O, сумма которых равна нулевому вектору. Обьясните свой ответ.

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