Точки А,В и С лежат на одной прямой,причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза,а длина АВ меньше длины ВС на 3,6см.Найдите длину отрезка АС! Прошу помогите! Срочно к завтраму! Дам 100 баллов
Математика
Точки А,В и С лежат на одной прямой,причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза,а длина АВ меньше длины ВС на 3,6см.Найдите длину отрезка АС! Прошу помогите! Срочно к завтраму! Дам 100 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С.______А______.______.В длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза длина АВ меньше длины ВС на 3,6см. ⇒ВС-АВ=АС=3.6 см
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