Точки А,В и С лежат на одной прямой,причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза,а длина АВ меньше длины ВС на 3,6см.Найдите длину отрезка АС! Прошу помогите! Срочно к завтраму! Дам 100 баллов

Математика

Точки А,В и С лежат на одной прямой,причем длина отрезка ВС больше длины отрезка АС в 3 раза,а длина АВ меньше длины ВС на 3,6см.Найдите длину отрезка АС! Прошу помогите! Срочно к завтраму! Дам 100 баллов

Автор: Гость