тофсла и вифсла герои книги туве янссон шляпа волшебника говорят по особому в как??й фразе они образуют глагол не так как в остальных;А) -Ты всёсла поняласла?- спросила Тофсла.Б) - Во всяком случаесла, они варятсла кофесла,- пр...

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тофсла и вифсла герои книги туве янссон шляпа волшебника говорят по особому в как??й фразе они образуют глагол не так как в остальных;А) -Ты всёсла поняласла?- спросила Тофсла.Б) - Во всяком случаесла, они варятсла кофесла,- пробормотала Вифсла.В) - Кто-то крадётсла!- прошептала Тофсла.- Тихо, как мышкасла!Г)- Он следитсла з нами, -прошептала Вифсла.Д)- Страхсла и ужассла!- объяснила Вифсла.- Запирайтесла дверисла от Морры!

Автор: Гость