ТОГО ПОБЛАГОДАРЮ ПОМОГИТЕ:Расстояние от пристани A до пристани B катер проплыл за 6 часов,а от пристани B до пристани A-за 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера?
Математика
ТОГО ПОБЛАГОДАРЮ ПОМОГИТЕ:Расстояние от пристани A до пристани B катер проплыл за 6 часов,а от пристани B до пристани A-за 7 часов.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость катера?
Ответ(ы):
Гость:
X-скорость катера x+2-скорость катера по течению x-2-скорость катера против течения 7х - путь катера против течения6 (х + 2) - путь катера по течениюсоставляем уравнение7х = 6(х + 2)7х = 6х +12 переносим, не забываем про знаки7х - 6х = 12х = 12Ответ: собственная скорость катера 12 км в час
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