Токарь и его ученик вместе за смену выточили 130 деталей. Сколько деталей выточил к??ждый из них, если часть деталей, которую выточил токарь, уменьшенная в 3 раза, была равна деталям, которые выточил ученик, увеличенным в 4 раз...

Математика
Токарь и его ученик вместе за смену выточили 130 деталей. Сколько деталей выточил к??ждый из них, если часть деталей, которую выточил токарь, уменьшенная в 3 раза, была равна деталям, которые выточил ученик, увеличенным в 4 раза? помогите без уровнения
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