Товарный поезд прошёл 315 км. он был в пути до остановки 3 часа а после 4 часа. сколько километров прошёл поезд до остановки и после, если он шёл с одинаковой скоростью?
Математика
Товарный поезд прошёл 315 км. он был в пути до остановки 3 часа а после 4 часа. сколько километров прошёл поезд до остановки и после, если он шёл с одинаковой скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
3+4=7 часов был в пути тов.поезд 315:7=45 км/час скорость поезда 45*3=135 км поезд прошел до остановки 45*4=180 км прошел после остановки
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