Товарный поезд прошёл 315 км. он был в пути до остановки 3 часа а после 4 часа. сколько километров прошёл поезд до остановки и после, если он шёл с одинаковой скоростью?

Математика

Товарный поезд прошёл 315 км. он был в пути до остановки 3 часа а после 4 часа. сколько километров прошёл поезд до остановки и после, если он шёл с одинаковой скоростью?

Автор: Гость