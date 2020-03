Транскрипцию срочно!!!!!!!!! Winter morning Мороз и солнце; день чудесный! Snow, frost and sunshine…Lovely morning! Еще ты дремлешь, друг прелестный – Yet you, dear love, its magic scorning, Пора, красавица, проснись: Are s...

Транскрипцию срочно!!!!!!!!! Winter morning Мороз и солнце; день чудесный! Snow, frost and sunshine…Lovely morning! Еще ты дремлешь, друг прелестный – Yet you, dear love, its magic scorning, Пора, красавица, проснись: Are still abed…Awake, my sweet!.. Открой сомкнуты негой взоры Cast sleep away, I beg, and, rising, Навстречу северной Авроры, Yourself a northern star, the blazing Звездою севера явись! Aurora, northern beauty, meet. Вся комната янтарным блеском A mellow glow like that of amber Озарена. Веселым треском Illumes the room…’Tis good to linger Трещит затопленная печь. Beside the gaily crackling stove, Приятно думать у лежанки. And think and dream…But let our honest Но знаешь, не велеть ли в санки Brown mare without delay be harnessed Кобылку бурую запречь? That we may take a sledge ride, love. Скользя по утреннему снегу, We’ll give free rein to her, and lightly, Друг милый, предадимся бегу The snow of morning gleaming brightly, Нетерпеливого коня Skim over it, and, full of glee, И навестим поля пустые, Cross empty fields and empty meadows, Леса, недавно столь густые, A once green wood with trees like shadows, И берег, милый для меня. A stream and bank long dear to me.

