Упростите выражение: (b-2a)²-(2b+a)(2b-a)=
Алгебра
Упростите выражение: (b-2a)²-(2b+a)(2b-a)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3a+4b)^2=9a^2+24ab+16b²
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