На клетчатой бумагемсо стороной клетки 1 изображена фигура.Найдите площадь. Подробно плиз срочно!!
Алгебра
На клетчатой бумагемсо стороной клетки 1 изображена фигура.Найдите площадь. Подробно плиз срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все легко, смотри по вертикали 9 клеток по горизонтали 7 потом это нужно поделить на столько клеток сколько не достается в квадрате 9x7 (7*9):2=31,5
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