как называются растения?

Окружающий мир
как называются растения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 папоротник ,2 ципериус 
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