Прочитай текст Выпиши все возможные словосочетания из выделенных предложений. Прохладный воздух качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка садится на раскрытую книгу.

Гость: Гость:

Прохладный воздух, качает язычок, язычок свечи, угловатые тени, виноградных листьев, лежат на потолке, на потолке беседки, ночная бабочка, садится на книгу, на раскрытую книгу... ( не забудь написать на вверху словосочетаний вопросы) Садится ( на что??) на книгу...