Прочитай текст Выпиши все возможные словосочетания из выделенных предложений. Прохладный воздух качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка садится на раскрытую книгу.
Русский язык
Прочитай текст Выпиши все возможные словосочетания из выделенных предложений. Прохладный воздух качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка садится на раскрытую книгу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прохладный воздух, качает язычок, язычок свечи, угловатые тени, виноградных листьев, лежат на потолке, на потолке беседки, ночная бабочка, садится на книгу, на раскрытую книгу... ( не забудь написать на вверху словосочетаний вопросы) Садится ( на что??) на книгу...
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