Очень срочно прошуууу вас помогите
Математика
Очень срочно прошуууу вас помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-40=20м больше пробежал Шарик 20:10=2 м/сек скорость щенков 40:2=20 секунд бегал Дружок 60:2=30 секунд бегал Шарик
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