Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость тракт...

Математика
Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость трактора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)х+4х=500  5х=500 х=500÷5 х=100км/ч-скорость грузовика следовательно 2)100÷4=25км/ч-скорость трактора
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