Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость тракт...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость трактора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)х+4х=500 5х=500 х=500÷5 х=100км/ч-скорость грузовика следовательно 2)100÷4=25км/ч-скорость трактора
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Василиса Премудрая выиграла у Змея Горыныча в шашки 13 партий, что составило 52% все?? сыграных партий. сколько партий они сыграли между собой ?
Українська мова
Английский язык