Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость тракт...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 500км.одновременно на встречу друг другу выехали трактор и грузовик.Если скорость грузовика в 4 раза больше скорости трактора,и они встретились через 4 часа,то чему равна скорость трактора?

Автор: Гость