Помогите решить показательные и логарифмические уравнения и неравенства

Гость: Гость:

В)перейдем к основанию 2 (og(2)log(2)x)/2+(log(2)log(2)x)/2=2 2log(2)log(2)x=4 log(2)log(2)x=2 log(2)x=4 x=16 a)ОДЗ x(x+1)/(x+4)>0 x=0 x=-1 x=-4 _ + _ + ---------------(-4)--------(-1)-----------(0)------------------ x∈(-4;-1) U (0;∞) log(6)[(x²+x)/(x+4)]≥1 (основание меньше 1,знак меняется) (x²+x)/(x+4)≥6 (x²+x)/(x+4)-6≥0 (x²+x-6x-24)/(x+4)≥0 (x²-5x-24)/(x+4)≥0 x²-5x-24=0 x1+x2=5 U x1*x2=-24⇒x1=-3 U x2=8 x+4=0⇒x=-4 _ + _ + ------------(-4)---------[-3]---------[8]------------------- x∈(-4;-3] U [8;∞) б)ОДЗ 1,5*2^x-1>0⇒1,5*2^x>1⇒2^x>2/3⇒x>log(2)(2/3) {x>0 {log(2)(1,5*2^x-1)≥0⇒1,5*2^x-1≥1⇒1,5*2^x≥2⇒2^x≥4/3⇒x≥log(2)(4/3) б)ОДЗ x<0 x²*2^√-x+4-2^√-x-4x²=0 2^√-x*(x²-1)-4(x²-1)=0 (x²-1)*(2^√-x-4)=0 x²-1=0 x²=1 x=-1 x=1∉ОДз 2^√-x-4=0 2^√-x=4 √-x=2 -x=4 x=-4 в)ОДЗ x²-5≥0⇒x≤-√5 U x≥√5 4^(x-√(x²-5))-6*2^(x-√(x²-5))+8=0 2^(x-√(x²-5))=a a²-6a+8=0 a1+a2=6 U a1*a2=8 a1=2⇒2^(x-√(x²-5))=2⇒x-√(x²-5)=1 x-1=√(x²-5) x²-2x+1=x²-5 -2x=-6 x=3 a2=4⇒2^(x-√(x²-5))=4 x-√(x²-5)=2 x-2=√(x²-5) x²-4x+4=x²-5 -4x=-9 x=2,25 г)(3^x+3^-x)²=3^2x+3^-2x -2⇒3^2x+3^-2x=(3^x+3^-x)²-2 3(3^x+3^-x)²-6-7(3^x+3^-x)-4=0 3^x+3^-x=a 3a²-7a-10=0 D=49+120=169 a1=(7-13)/6=-1⇒3^x+3^-x=-1 нет решения,т.к. 3^x и 3^-x принимают только положительные значения a2=(7+13)/6=10/3⇒3^x+3^-x=10/3 3^x=b b+1/b-10/3=0 3b²-10b+3=0 D=100-36=64 b1=(10-8)/6=1/3⇒3^x=1/3⇒x=-1 b²=(10+8)/6=3⇒3^x=3⇒x=1 ж)(√(5+2√6))^x=a⇒(√(5-2√6))^x=1/a a+1/a-10=0 a²-10a+1=0 D=100-4=96 √D=4√6 a1=(10-4√6)/2=5-2√6⇒(√(5+2√6))^x=5-2√6⇒x=-1 a2=5+2√6⇒(√(5+2√6))^x=5+2 √6⇒x=1 a)ОДЗ x²-3≥0⇒x≤-√3 U x≥√3 9^(√(x²-3)-28/3*3^√(x²-3)+3<0 3^√(x²-3)=a a²-28a/3+3<0 3a²-28a+9<0 D=784-108=676 a1=(28-26)/6=1/3⇒3^√(x²-3)=1/3⇒√(x²-3)=-1 нет решения a2=(28+26)/6=9⇒3^(x²-3)=9⇒√(x²-3)=2 x²-3=4 x²=7 x=-√7 U x=√7