Какие окончания у склонений имени прилагательного

Русский язык
Какие окончания у склонений имени прилагательного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской -ой, -ый, -ий      Свитер (какой?) большой, вязаный, синий Женский -ая, -яя      Кофта (какая?) вязаная, синяя Средний -ое, -ее Платье (какое?) вязаное, синее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. С...
Ответить
Математика
Номер 16 и номер 1 помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Сролооооооооооочно! 162
Ответить
Математика
Последовательность (bn)-геометрическая прогрессия. Найдите b4,если b1=-3,q=1/2
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текст номер 26
Ответить