Какие окончания у склонений имени прилагательного
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Какие окончания у склонений имени прилагательного
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Мужской -ой, -ый, -ий Свитер (какой?) большой, вязаный, синий Женский -ая, -яя Кофта (какая?) вязаная, синяя Средний -ое, -ее Платье (какое?) вязаное, синее
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