Как переводятся слова when, just, never
Английский язык
Как переводятся слова when, just, never
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When - когда. Just - только что. Never - никогда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Число 72 представить в виде таких слагаемых каждое из которых делится на 4. 72=___+___, 72=___+___, 72=___+___.
Математика
К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. С...
Математика