Как переводятся слова when, just, never

Английский язык
Как переводятся слова when, just, never
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When  - когда. Just  - только что. Never  - никогда.
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