-4/x^2=0 Помогите пожалуйста очень нужно
Математика
-4/x^2=0 Помогите пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет корней т.к. знаменатель должен быть не равен 0. Ответ: нет корней.
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