Как решить?помогите пожалуйста x^3-11*x^2+39x-45=0
Математика
Как решить?помогите пожалуйста x^3-11*x^2+39x-45=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2-11x^+39=0 D=b^-4ac=(-22)^2-4*3*39=484-468=16 x1=22+√16/2*3=22+4/6=4,3 x2=22-√16/2*3=22-4/6=3
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