О чем рассказывается в сказке 12 месяцев

Литература
О чем рассказывается в сказке 12 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка о торжестве добра, и о том, что в Новый год нет ничего невозможного (в том числе и подснежников среди зимы). Главное — это чистота души и помыслов, к которым разными путями приходят все герои этой замечательной сказки для детей.
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