Туристы проехали на атомабиле 400 км а на лодке в 4 раза меньше Сколько километров п??оехали туристы

Математика

Туристы проехали на атомабиле 400 км а на лодке в 4 раза меньше Сколько километров п??оехали туристы

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