Туристы проехали на атомабиле 400 км а на лодке в 4 раза меньше Сколько километров п??оехали туристы
Математика
Туристы проехали на атомабиле 400 км а на лодке в 4 раза меньше Сколько километров п??оехали туристы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:4=100 км на лодке 400+100=500 км проехали туристы
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