Разбор глаголов по составу: увидели, рассказали, сварила

Гость: Гость:

Увидели. у-приставка, вид-корень, е-суффикс, л-суффикс прошедшего времени, и-окончание, увиде-основа. Суффикс Л прошедшего времени не входит в основу; рассказали рас-приставка, сказ-корень, а,л -суффиксы, и-окончание, рассказа-основа; Сварила с-приставка, вар-корень, и,л-суффиксы, а-окончание, свари-основа.