Разбор глаголов по составу: увидели, рассказали, сварила

Русский язык
Разбор глаголов по составу: увидели, рассказали, сварила
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидели. у-приставка, вид-корень, е-суффикс, л-суффикс прошедшего времени, и-окончание, увиде-основа. Суффикс Л прошедшего времени не входит в основу; рассказали рас-приставка, сказ-корень, а,л -суффиксы, и-окончание, рассказа-основа; Сварила с-приставка, вар-корень, и,л-суффиксы, а-окончание, свари-основа.
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