Статуя этого сказочного персонажа расположена в одном из парков Лондона. Назовит?? героя и парк! Срочно :(

Английский язык

Статуя этого сказочного персонажа расположена в одном из парков Лондона. Назовит?? героя и парк! Срочно :(

Автор: Гость