Статуя этого сказочного персонажа расположена в одном из парков Лондона. Назовит?? героя и парк! Срочно :(

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Статуя этого сказочного персонажа расположена в одном из парков Лондона. Назовит?? героя и парк! Срочно :(
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Автор: Гость
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Гость:
Памятник Питеру Пену
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