Три брата получили 24 яблока, причем младшему досталось меньше всех. Видя это, млад??ий брат предложил такой обмен яблоками: "Я оставлю себе половину имеющихся у меня яблок, а остальные разделю между вами поровну. После этого п...
Математика
Три брата получили 24 яблока, причем младшему досталось меньше всех. Видя это, млад??ий брат предложил такой обмен яблоками: "Я оставлю себе половину имеющихся у меня яблок, а остальные разделю между вами поровну. После этого пусть средней брат, а за ним старший поступят также". В результате у всех яблок стало поровну. Сколько яблок было у каждого первоначально? Помогите, с условием и решением. Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце у каждого по 24/3=8 яблокЗначит перед последним обменом у старшего было 8*2=16, а у остальных по 8-4=4.До этого у среднего было 4*2=8, у старшего 16-2=14, а у младшего 4-2=2Перед первым обменом у младшего было 2*2=4, у среднего 8-1=7, у старшего 14-1=13Ответ: 4, 7, 13
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