Три брата получили 24 яблока, причем младшему досталось меньше всех. Видя это, млад??ий брат предложил такой обмен яблоками: "Я оставлю себе половину имеющихся у меня яблок, а остальные разделю между вами поровну. После этого п...

Математика

Три брата получили 24 яблока, причем младшему досталось меньше всех. Видя это, млад??ий брат предложил такой обмен яблоками: "Я оставлю себе половину имеющихся у меня яблок, а остальные разделю между вами поровну. После этого пусть средней брат, а за ним старший поступят также". В результате у всех яблок стало поровну. Сколько яблок было у каждого первоначально? Помогите, с условием и решением. Пожалуйста!

Автор: Гость