Три друга, Антон, Борис и Виктор, приобрели два билета на футбольный матч. Сколько ??уществует различных вариантов похода на футбол?

Математика

Три друга, Антон, Борис и Виктор, приобрели два билета на футбольный матч. Сколько ??уществует различных вариантов похода на футбол?

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