Три друга, Антон, Борис и Виктор, приобрели два билета на футбольный матч. Сколько ??уществует различных вариантов похода на футбол?

Математика
Три друга, Антон, Борис и Виктор, приобрели два билета на футбольный матч. Сколько ??уществует различных вариантов похода на футбол?
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Гость:
Антон и Виктор , Антон и Борис , Борис и виктор
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