В городе n всего 36000 семей, из них 7 процентов имеют 4 и более детей,27 процентов не им??ют детей, 25 процентов имеют 2 детей, 33 процента имеют 1 ребёнка. Сколько семей имеют 3 детей?

Математика

В городе n всего 36000 семей, из них 7 процентов имеют 4 и более детей,27 процентов не им??ют детей, 25 процентов имеют 2 детей, 33 процента имеют 1 ребёнка. Сколько семей имеют 3 детей?

Автор: Гость