В городе n всего 36000 семей, из них 7 процентов имеют 4 и более детей,27 процентов не им??ют детей, 25 процентов имеют 2 детей, 33 процента имеют 1 ребёнка. Сколько семей имеют 3 детей?
Математика
В городе n всего 36000 семей, из них 7 процентов имеют 4 и более детей,27 процентов не им??ют детей, 25 процентов имеют 2 детей, 33 процента имеют 1 ребёнка. Сколько семей имеют 3 детей?
Ответ(ы):
Гость:
36000 * 0.07 = 2520 семей имеют 4 и более детей 36 000 * 0.27 = 9720 семей не имеют детей 36 000 * 0.25 = 9000 семей имеют 2 детей 36 000 * 0.33 = 11880 семей имеют 1 ребенка 36 000 - ( 2520 + 9720 + 9000 + 11 880 ) = 36 000 - 33120) = 2880 семей имеют 3 детей
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