Решите неравенство: 1) |9-х| lt; 2 2) |х+7| gt; 8 3) |10+х| =lt; 3 4) |х-8| gt;= 9 5)|х-5| lt; 11 6)|6-х| gt; 7 Помогите ПЛИЗ
Математика
Решите неравенство: 1) |9-х| lt; 2 2) |х+7| gt; 8 3) |10+х| =lt; 3 4) |х-8| gt;= 9 5)|х-5| lt; 11 6)|6-х| gt; 7 Помогите ПЛИЗ
Ответ(ы):
Гость:
1.икс равен 9 2.икс равен 7 3.икс равен -10 4.икс равен 17 5.икс равен 15 6.равен -6
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