Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 км/ч и проехал 216 км/ч ответь на следую??ие вопросы 1) во сколько раз должна уменьшиться скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проехать в 2 раза меньшее рассто...
Математика
Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 км/ч и проехал 216 км/ч ответь на следую??ие вопросы 1) во сколько раз должна уменьшиться скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проехать в 2 раза меньшее расстояние 2)во сколько раз уменьшится длинна пройденного автомобилем пути если в течение того же времени он будет ехать со скоростью в 6 раз меньшей прежней 3)во сколько раз должна увеличиться скорость автомобиля чтобы за то же время он смог проехать 648 км
Ответ(ы):
Гость:
1) в 2 раза 2) в 6 раз 3) в 3 раза
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