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Вариант 4 номер 4 пожалуйста
Математика
Вариант 4 номер 4 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
CD-3,4 DE-8,7 всё это сложить получится 13,9
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