Выполни действия 3т2ц75кг-8ц98кг=....т. ...ц. ...кг 8мин 10с -7мин 45с=...мин...с 33м49см+22м68см =...м...см

Гость: Гость:

3275кг- 898 кг =2377 кг = 2 т 3 ц 77 кг 8 мин - 7 мин =1 мин , далее работаем с секундами, которых в 1мин аж 60 : 10 сек- 45 сек= -35 сек из нашей оставшейся 1 мин( или 60 сек) вычитаем эти 35 сек и получаем: 60-35=25 сек ответ 0 мин 25 сек 3349+2268=5617см = 56 м 17 см вообщем, запомни в мировых мерах длины, всё в сотнях, тысячах ит.д. в расчетах времени всё кратно 60-ти. 1 час=60мин, 1 мин=60 сек. 1 сутки=24 часам=1440мин=86400 сек. ит.д.