Выполни действия 3т2ц75кг-8ц98кг=....т. ...ц. ...кг 8мин 10с -7мин 45с=...мин...с 33м49см+22м68см =...м...см
Математика
Выполни действия 3т2ц75кг-8ц98кг=....т. ...ц. ...кг 8мин 10с -7мин 45с=...мин...с 33м49см+22м68см =...м...см
Ответ(ы):
Гость:
3275кг- 898 кг =2377 кг = 2 т 3 ц 77 кг 8 мин - 7 мин =1 мин , далее работаем с секундами, которых в 1мин аж 60 : 10 сек- 45 сек= -35 сек из нашей оставшейся 1 мин( или 60 сек) вычитаем эти 35 сек и получаем: 60-35=25 сек ответ 0 мин 25 сек 3349+2268=5617см = 56 м 17 см вообщем, запомни в мировых мерах длины, всё в сотнях, тысячах ит.д. в расчетах времени всё кратно 60-ти. 1 час=60мин, 1 мин=60 сек. 1 сутки=24 часам=1440мин=86400 сек. ит.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Биология
Сухие плоды A) зерновка B) яблоко C) коробочка D) померанец E) ягода F) боб G) кос??янка H) тыквина (несколько вариантов ответа))
Алгебра
На карточках написаны буквы УЕНДСТТ,какова вероятность при случайном раскладыва??ии получится слово СТУДЕНТ
Английский язык
Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене ...