Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене все добре.Оцінки хороші. Ми можемо з тобою зустрітися у неділю в парку в 15 годи...
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Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене все добре.Оцінки хороші. Ми можемо з тобою зустрітися у неділю в парку в 15 годині біля фонтану
Ответ(ы):
Гость:
-Hi Ira, how are you? How learning in school? How evaluation you have? I want meet with you ! - Hello Alina . Im good. We can meet on Sunday in the park near the fountain on 3 oclock
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