Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене все добре.Оцінки хороші. Ми можемо з тобою зустрітися у неділю в парку в 15 годи...

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Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене все добре.Оцінки хороші. Ми можемо з тобою зустрітися у неділю в парку в 15 годині біля фонтану

Автор: Гость