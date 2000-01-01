Ребят дам 90 БАЛЛОВ ЕСЛИ РЕШИТЕ ДВУМЯ СПОСОБАМИ!Магазин получил со склада 1000 линее?? по 20 см и 30 см.Общая длина линеек 220 м. Сколько 20-сантиметровых линеек получил магазин?

Гость: Гость:

Выразим длину линеек в сантиметрах: 220 м = 22 000 см Подсчитаем, какая общая длина была бы у всех линеек, если бы они все были по 20 см. 20*1000=20 000 (см) В условии же задачи сказано, что общая длина линеек 220 м или 22 000 см. Найдем разницу: 22 000 - 20 000 = 2000 (см) - эти "лишние" сантиметры имеют 30-сантиметровые линейки. Узнаем, сколько их, разделив эту разницу на 10 см (30см-20см=10 см) 2000:10=200 - столько штук линеек по 30 см. Осталось узнать, сколько линеек по 20 см: 1000 - 200 = 800 шт. линеек по 20 см. Ответ: 800 штук.