Первый день туристы были в пути 10:00 а во второй 7:00 за первый день пути туристы прео??олели расстояние на 12 километров меньше чем за 1 Сколько километров туристы прошли за эти два дня Если заказывать А движения не преодолев...

Математика
Первый день туристы были в пути 10:00 а во второй 7:00 за первый день пути туристы прео??олели расстояние на 12 километров меньше чем за 1 Сколько километров туристы прошли за эти два дня Если заказывать А движения не преодолевали одинаковые расстояния
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10-7= на 3часа  меньше в 1 день,чем во 212:3=4км/ч скорость10 *4=40 км прошли туристы в 1 день7 *4=28 км прошли туристы во 2 день28 +40= 68 км прошли туристы за два дня

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