Первый день туристы были в пути 10:00 а во второй 7:00 за первый день пути туристы прео??олели расстояние на 12 километров меньше чем за 1 Сколько километров туристы прошли за эти два дня Если заказывать А движения не преодолев...

Математика

Первый день туристы были в пути 10:00 а во второй 7:00 за первый день пути туристы прео??олели расстояние на 12 километров меньше чем за 1 Сколько километров туристы прошли за эти два дня Если заказывать А движения не преодолевали одинаковые расстояния

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