Краткое содержание страна оз срочно!!!

Гость: Гость:

Девочка Дороти жила с дядей Генри и тетей Эм в казанской степи. Дядя был фермером, а тут вела хозяйство.в этих местах часто бушевали ураганы,и семья спасалась от них в погребе.Вот однажды наступил ураган ,а Дороти не успела убежать в погриб и порывы ветра снесли крышу с Дороти и ее собакой. Крыша дома приземлилась в страну оз и радовала злую королеву (которая правила в этой стране) . Дороти встретили жители оз , но не смогли отправить её и собаку домой. Потом Дороти пошла в изумрудный город к колдун оз, Колдун смог отправить Дороти и её собаку домой . конец