Краткое содержание страна оз срочно!!!
Литература
Краткое содержание страна оз срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Девочка Дороти жила с дядей Генри и тетей Эм в казанской степи. Дядя был фермером, а тут вела хозяйство.в этих местах часто бушевали ураганы,и семья спасалась от них в погребе.Вот однажды наступил ураган ,а Дороти не успела убежать в погриб и порывы ветра снесли крышу с Дороти и ее собакой. Крыша дома приземлилась в страну оз и радовала злую королеву (которая правила в этой стране) . Дороти встретили жители оз , но не смогли отправить её и собаку домой. Потом Дороти пошла в изумрудный город к колдун оз, Колдун смог отправить Дороти и её собаку домой . конец
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