Выпишите все слова с ь и объясните его написание:пылью чуть,крендель, дождь, нить, ??ить,пить,ель,шмель,смыть,пыль по образцу:пылью (льйу) разделительный ь

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Выпишите все слова с ь и объясните его написание:пылью чуть,крендель, дождь, нить, ??ить,пить,ель,шмель,смыть,пыль по образцу:пылью (льйу) разделительный ь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чуть(йють)смегчающии ь знае. крендель(йаль)смегчающии ь. дождь(дь)смегчающии ь. нить,жить,пить,ель,шмель,смыть смегчающии ь.
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