10 поговорок с окончаниями ешь ишь

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10 поговорок с окончаниями ешь ишь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рыбу за хвост не удержишь Отложишь на день-на десять затянется Искрами избы не натопишь Идёшь гулять-бери с собой товарища Вызволить из неволи и построить церковь – одно и то же Без огня овина не высушишь Одними надеждами цели не достигнешь Хлеб ешь, а правду режь Оставишь ниточку чувства – потом легко будет встретится Имеешь ум – следуй за умом, нет его – следуй за пословицей Счастья в оглобли не впряжешь
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