10 поговорок с окончаниями ешь ишь

Гость: Гость:

Рыбу за хвост не удержишь Отложишь на день-на десять затянется Искрами избы не натопишь Идёшь гулять-бери с собой товарища Вызволить из неволи и построить церковь – одно и то же Без огня овина не высушишь Одними надеждами цели не достигнешь Хлеб ешь, а правду режь Оставишь ниточку чувства – потом легко будет встретится Имеешь ум – следуй за умом, нет его – следуй за пословицей Счастья в оглобли не впряжешь