Сухие плоды A) зерновка B) яблоко C) коробочка D) померанец E) ягода F) боб G) кос??янка H) тыквина (несколько вариантов ответа))
Биология
Сухие плоды A) зерновка B) яблоко C) коробочка D) померанец E) ягода F) боб G) кос??янка H) тыквина (несколько вариантов ответа))
Ответ(ы):
Гость:
Коробочка вродибе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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