На карточках написаны буквы УЕНДСТТ,какова вероятность при случайном раскладыва??ии получится слово СТУДЕНТ
Алгебра
На карточках написаны буквы УЕНДСТТ,какова вероятность при случайном раскладыва??ии получится слово СТУДЕНТ
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