Могут ли больные зубы быть причиной болезни почек?
Окружающий мир
Могут ли больные зубы быть причиной болезни почек?
Ответ(ы):
Гость:
Ответь нет равпорплрлппро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сухие плоды A) зерновка B) яблоко C) коробочка D) померанец E) ягода F) боб G) кос??янка H) тыквина (несколько вариантов ответа))
Алгебра
На карточках написаны буквы УЕНДСТТ,какова вероятность при случайном раскладыва??ии получится слово СТУДЕНТ
Английский язык
Перекладіть на англійську .привіт Іра .як твої справи?Як навчання у школі? Які у те??е оцінки? Я дуже хочу з тобою зустрітися. Привіт Аліна.У мене ...