Могут ли больные зубы быть причиной болезни почек?

Окружающий мир
Могут ли больные зубы быть причиной болезни почек?
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