(36845+19560-46535)÷47=
Математика
(36845+19560-46535)÷47=
Ответ(ы):
Гость:
1) 36845+19560=56405 2) 56405-46535=9870 3) 9870/47=210 Ответ:210
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