Три группы сажали деревья.Первая группа посадила 0,4 части от всех деревьев,вторая группа посадила 4/9 части от оставшихся деревьев,а третья группа посадила оставшиеся 72 дерева.Сколько деревьев вместе посадили три группы?

Математика
Три группы сажали деревья.Первая группа посадила 0,4 части от всех деревьев,вторая группа посадила 4/9 части от оставшихся деревьев,а третья группа посадила оставшиеся 72 дерева.Сколько деревьев вместе посадили три группы?
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