Три группы сажали деревья.Первая группа посадила 0,4 части от всех деревьев,вторая группа посадила 4/9 части от оставшихся деревьев,а третья группа посадила оставшиеся 72 дерева.Сколько деревьев вместе посадили три группы?

Математика

Три группы сажали деревья.Первая группа посадила 0,4 части от всех деревьев,вторая группа посадила 4/9 части от оставшихся деревьев,а третья группа посадила оставшиеся 72 дерева.Сколько деревьев вместе посадили три группы?

Автор: Гость