Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?

Геометрия

Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?

Автор: Гость