Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?
Геометрия
Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?
Ответ(ы):
Гость:
17+25=42см тоесть вс=42
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