Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?

Геометрия
Три точки B D и C лежат на прямой q. Известно что BD= 17 см DC= 25 см . Какой может быть длинна отрезка BC ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17+25=42см тоесть вс=42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заменить звездочку цифрой так чтобы получить верное равенство.2/3=*/90;5/4=20/*;12/18=*/6;3/*=15/20
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста. x+5y=7, 3x+2y=-5
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор глагола. Смалкаит весёлые голоса птиц.
Ответить
Математика
Купили 4 одинаковых мотка белой шерсти и 6 таких же мотков синей шерсти по одинаковой цене. За всю шерсть заплатили 9600 сумов. Сколько стоит один ...
Ответить
Русский язык
Жужжит сколько слогов
Ответить