Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии сколько партий сыграл кажды?? если все сыграли одинаковое число партий?

Математика

Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии сколько партий сыграл кажды?? если все сыграли одинаковое число партий?

Автор: Гость