Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии сколько партий сыграл кажды?? если все сыграли одинаковое число партий?

Математика
Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии сколько партий сыграл кажды?? если все сыграли одинаковое число партий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый друг сыграл по 2 игры
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