Цена булочки 5 р.Сколько стоят 3 таких булочки? составьте 2 обратные задачи
Математика
Цена булочки 5 р.Сколько стоят 3 таких булочки? составьте 2 обратные задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 обр. задача: цена 3 булочек 15 рублей. Сколько стоит 1 булочка? 2 обр. задача: цена булочки 5 руб. Сколько можно купить таких булочек за 15 рублей?
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