Цена картофеля повысилась на 20%, затем понизилась на 20%. Когда картофель стоил дешевле?

Гость: Гость:

1) 20% от 1( начальная цена)= 0,2 ( наценка) ; 1+0,2=1,2 ( цена с наценкой 20%) 2) 20% от 1,2 = 0,24 ( уценка) 3) 1,2-0,24=0,96 ( цена после уценки). Ответ: картофель будет стоить меньше после уценки,чем стоил до наценки.