Ценность каждого человека определяется определяется ценность предметов его стремлений. (Марк Аврелий). Как ты понимаешь эти слова?
Другие предметы
Ценность каждого человека определяется определяется ценность предметов его стремлений. (Марк Аврелий). Как ты понимаешь эти слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю эти слова, что каждый человек, каждая вещь чем-то важна. Взять к примеру человека, надо важно не то какой он снаружи, а важно какой он внутри.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Распространите данные предложения второстепенными членами 1.Солнце сияло. 2. Моро??ил дождь. 3.Гуляет ветер. 4 Звенит иволга. 5. Было поздно. 6. Со...
Русский язык
Русский язык