Ценность каждого человека определяется определяется ценность предметов его стремлений. (Марк Аврелий). Как ты понимаешь эти слова?

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Ценность каждого человека определяется определяется ценность предметов его стремлений. (Марк Аврелий). Как ты понимаешь эти слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю эти слова, что каждый человек, каждая вещь чем-то важна. Взять к примеру человека, надо важно не то какой он снаружи, а важно какой он внутри.
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